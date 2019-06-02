مقتل وإصابة 4 ضباط فى اشتباكات مع تنظيم داعش بالعراق

أعلن مصدر أمنى عراقى مصرع ضابط وإصابة ثلاثة آخرين، جراء اشتباكات مع تنظيم داعش شمال شرق الرطبة بالأنبار.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية

اليوم الأحد "إن قوة من الجيش اشتبكت مع عناصر فى تنظيم داعش بمنطقة الحسينيات شمال شرق الرطبة، ماأدى إلى مقتل ضابط برتبة مقدم وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن هناك قتلى وجرحى بين صفوف التنظيم، مشيرًا إلى أن قوة أمنية طوقت المكان ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب والجثمان إلى الطب العدلى.