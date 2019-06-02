الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه القدس ومقدساتها

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الاعتداء على المسجد الأقصى ومخططاته الهادفة إلى تهويده وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، مطالبة المجتمع الدولى والمنظمات الأممية المختصة بالخروج عن صمتها والتحرك سريعا فى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها، واتخاذ إجراءات عملية لإجبار إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - على الانصياع للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية .
وقالت الخارجية الفلسطينية - فى بيان اليوم الأحد،إن قيام سلطات الاحتلال بالاعتداء على المسجد الأقصى، ومن خلال إخراج المصلين والمعتكفين فيه خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان "الفضيل"، ومن خلال تفريغه من المصلين المسلمين، والسماح بدخول ألف مصل يهودى بدلا منهم للتعبد والصلاة فيه - تحاول تحقيق قضيتين أساسيتين، أولاهما تثبيت حق اليهود فى الصلاة فى المسجد الأقصى، وفرض وإلزام المسلمين بقبول
وتساءلت الخارجية الفلسطينية عما اذا كان المسلمون سيتجاهلون هذا التحدى تماما ويعتبرون ما صدر عنهم يكفى لحماية القدس والأقصى .. أم سيكون هناك رد فعل مغاير ومختلف هذه المرة؟
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