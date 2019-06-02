صفقة القرن.. ما علاقة الضفة الغربية بالحرب على إيران؟

ينتظر العالم أجمع مع نهاية شهر رمضان، الإعلان عن الصفقة الأهم في القرن الـ21 حتى الآن، التي ربما تصبح حجر الأساس لتغيير الخريطة السياسية والجغرافية في الشرق الأوسط كاملًا.

في مقال للكاتب جوناثان توبين بصحيفة "هآرتس" العبرية، أوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رغم مساعيه لمنح المزيد من الامتيازات إلى إسرائيل، فإنه يجد في الضفة الغربية سلاحًا قويًا في حربه ضد إيران، كما أن الفلسطينيين لن يوافقوا على هذه الخطوة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن ترامب منح لإسرائيل الكثير، على عكس الإدارات السابقة، ولكنه لا يزال يواجه ضغوطًا من البعض في الولايات المتحدة بعدم الإقدام على ضم الضفة الغربية، ولن يستطيع اليمين أن يدعمه بالشكل الكافي.

الحرب ضد إيران:

19 مايو الماضي، أعلن البيت الأبيض عقد ورشة عمل اقتصادية، في العاصمة البحرينية المنامة، أواخر شهر يونيو الجاري، التي سوف يعلن من خلالها عن الشق الاقتصادي

لصفقة القرن.

الكاتب جوناثان توبين، لفت إلى أن المال لا يشتري السلام، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية التي لا تقبل التفاوض مع إسرائيل، وكذلك لن تقبل الصفقة المقبلة، التي لا تعطي أولوية لدولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل 1967م، مؤكدًا أنه لا يمكن إغراء الفلسطينيين بالتنمية الاقتصادية حتى مع حاجتهم الماسة لها، كما أوضحت واشنطن، لافتًا إلى أن اليمين الإسرائيلي لا يزال لديه الحلم والأمل في ضم الضفة الغربية، بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.

في حين يرى منتقدو ترامب، أن صفقة القرن التي صاغها مستشار الرئيس الأمريكي، وصهره جاريد كوشنر، لن تمنح تل أبيب أي مميزات جديدة، وينظر آخرون من المنشغلين بضم الضفة الغربية بقلق أن تكون عملية السلام الجديدة شبيهة بالجهود الدبلوماسية

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السابقة لواشنطن.

لكن الصحيفة العبرية، ترى أن ترامب لديه مبررات كافية لاستكمال قمة البحرين الاقتصادية المقبلة، وأنه رغم التخوفات الحالية كافة، لكنه لن يتخلى عن مبادرته للسلام.

يأتي على رأس تلك الأسباب، اتخاذ الضفة الغربية منطقة قوية لمواجهة توسع النفوذ الإيراني في المنطقة، أكثر من رغبته في حل الأزمة القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

تحاول إيران من خلال وكلائها في الشرق الأوسط، توسعة نفوذها في الدول العربية كافة، إلى جانب استمرار نشاطها في البرنامج النووي، مما ساهم في زيادة التصاعد بين طهران والولايات المتحدة من جانب، والدول العربية والشرق الأوسط من جانب آخر.

وتدعم المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي موقف واشنطن من طهران، ووافقت أخيرًا على إعادة انتشار القوات العسكرية للولايات المتحدة في مياه الخليج العربي، لردع أي هجوم محتمل من السلطات الإيرانية.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية، أنه على اليمين اليهودي أن يكون ممتنًا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنحهم الكثير من الامتيازات على عكس الرئيس السابق باراك أوباما.

وطالبهم بعدم الاعتماد على اليهود الإنجيليين، أو اليمين في واشنطن، للضغط على الرئيس الحالي، ليمنح الضفة الغربية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.