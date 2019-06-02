الجيش السوري ينفذ ضربات مدفعية على أوكار إرهابيي جبهة فتح الشام بريف إدلب

نفذت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأحد، ضربات مدفعية وصاروخية مكثفة على أوكار إرهابيي تنظيم جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) والمجموعات المرتبطة به في قريتي ميدان غزال والهبيط بريف إدلب، ردا على خروقاتهم لاتفاقمنطقة خفض التصعيد.
وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم، أن الضربات حققت إصابات مباشرة في صفوف إرهابيي جبهة فتح الشام، ودمرت لهم أوكارا ونقاطا محصنة كانوا
وكانت وحدات من الجيش السوري دمرت أمس، السبت، عدة أوكار وتجمعات ومنصات إطلاق الصواريخ لإرهابيي جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" في محيط قرى (كفر عويد - احسم - خان شيخون - الهبيط - الشيخ مصطفى) بريف إدلب الجنوبي.
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