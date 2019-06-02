ارتفاع حصيلة المصابين جراء انفجارات مصنع الديناميت في روسيا إلى 89 شخصًا

أعلن المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة (نيجني نوفغورود) الروسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين جراء الانفجارات التي هزت مصنعا للمتفجرات بمدينة دزيرجينسك إلى 89 شخصا.
وقال المكتب في بيان - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية -
من جانبه، أعلن رئيس المقاطعة غليب نيكيتين أن 16 شخصا لا يزالون في المستشفيات حتى الآن، مضيفا "كلفت بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل دائم وتقديم كل المساعدة الضرورية لهم".
وشهد مصنع "كريستال" للمتفجرات في مدينة دزيرجينسك وسط روسيا أمس السبت سلسلة من الانفجارات أثارت اندلاع حريق في مكان الحادث.
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