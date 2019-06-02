الأردن يرفض الممارسات الإسرائيلية ويحذر من دوامة عنف تهدد أمن المنطقة

حذرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، من أن "الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية، ستجر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الوزارة إدانتها "بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف من خلال اقتحامات المتطرفين الاستفزازية بحماية الشرطة الإسرائيلية والاعتداء على المصلين"، وحذرت من "التبعات الخطيرة للممارسات الإسرائيلية الاستفزازية التصعيدية المدانة والمرفوضة والتي ستجر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف ستهدد أمن المنطقة برمتها".

وشدد سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم الوزارة، على "ضرورة إلزام إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وتنفيذها، ووقف إجراءاتها الاستفزازية واعتداءاتها على الحرم الشريف واحترام مشاعر المسلمين في هذا المكان المقدس، خصوصاً في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك".

وأوضح القضاة أنه تم توجيه مذكرة احتجاج دبلوماسية للحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية تؤكد رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة وتطالبها بوقفها بشكل فوري وتحذر من تبعاتها.

ووقعت توترات، صباح اليوم الأحد، بعد سماح الشرطة الإسرائيلية ليهود بزيارة الحرم القدسي، وذلك للمرة الأولى في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأصيب عدد من الفلسطينيين المعتكفين خلال اعتداء قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة الإسرائيلية عليهم خلال اعتراضهم زيارة اليهود.

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