تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأحد، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في الرابع من يوليو القادم.

وذكر المجلس، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه خلُص بعد اجتماعات عقدها للتداول حول ملفات الترشح للانتخاب برفض ملفيْ الترشح المودعين لديه.

ودعا المجلس إلى ضرورة "تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد".

ولفتت إلى أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية". اقرأ أيضاً.. رئيس الأركان الجزائري يقر «ضمنياً» بتأجيل الانتخابات الرئاسية

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