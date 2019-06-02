نتنياهو: سنرّد بقوة كبيرة على أي عدوان يشنّ ضدنا

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شنت غارات تابعة للجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، هجوما على منطقة تل أبو الثعالب في محيط الكسوة جنوب دمشق، ردا على إطلاق قذائف سورية في وقت سابق على منطقة جبل الشيخ، أدى على إثره مقتل ثلاثة جنود من نظام الأسد وإصابة سبعة آخرين.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى انه أجرى أمس مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق القذائف من سوريا على الجولان”، ولفت في تصريح له الى انه أوعز خلالها للجيش الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة.
أكد نتنياهو أن اسرائيل لن تتحمل إطلاق النار على أراضيها وقال، “سنرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا، هذه هي سياسة متسقة أنتهجها وسنواصل انتهاجها من أل ضمان آمن إسرائيل”. وأكد الجيش الاسرائيلي الأحد أنه هاجم مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه جبل الشيخ في الجولان المحتل.
المصدر وكالات
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