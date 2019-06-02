كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع إنتاج النفط الروسى فى مايو إلى أدنى مستوى منذ عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأحد، تراجع إنتاج النفط الروسي إلى 11.11 مليون برميل يوميًا في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2018، من 11.23 مليون برميل يوميًا في أبريل.

ووفقاً لوكالة رويترز، نتج انخفاض الإنتاج بشكل أساسي عن الإغلاق بسبب التلوث النفطي لأنبوب دروزبا الروسي، الذي يشحن عادة مليون برميل يوميًا ، أو 1 بالمائة من الطلب العالمي على النفط.

ونتيجة لذلك، انخفض إنتاج النفط الروسي خلال شهر مايو بأكثر من المنصوص عليه في صفقة عالمية مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

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وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أن صادرات أنابيب النفط الروسية في مايو هبطت إلى 4.209 مليون برميل في اليوم، من 4.494 مليون برميل في اليوم في أبريل، حيث جفت الإمدادات عبر خط أنابيب دروزبا، في حين قفزت الصادرات المنقولة بحراً بنسبة 11.5 في المائة.

وتتوقع روسيا تنظيف خط الأنابيب، الذي بُني في الستينيات ونقل النفط الروسي إلى أوروبا، بما في ذلك ألمانيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا، في غضون ستة إلى ثمانية أشهر.

وكان إنتاج يونيو 2018، 11.06 مليون برميل في اليوم.