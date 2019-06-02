كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يطالب البريطانيون بمغادرة الاتحاد الأوروبى دون اتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قنبلة يدوية بتدخله فى سياسة المملكة المتحدة بقوله إن زعيم حزب "البريكست" نايجل فاراج، يجب أن يتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، ويدفع لمغادرة التكتل دون إجراء صفقة.

وقال الرئيس الأمريكي إن على بريطانيا "تأمين الصفقة"، لكن عليها "الابتعاد" بدون صفقة ورفض دفع فاتورة الطلاق البالغة 39 مليار جنيه إسترليني إذا لم يلب الاتحاد الأوروبي مطالب لندن.

Advertisements

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميرور" اليوم، تمت إدانة ترامب بسبب تعليقاته النارية، التي تتحدى المؤتمر الدبلوماسي قبل زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام إلى المملكة المتحدة والتي تبدأ غدًا.

وجاءت هذه التصريحات بعد 24 ساعة فقط من إعلانه أن بوريس جونسون، زعيم حزب المحافظين، سيكون خيارًا "ممتازًا" لرئاسة الوزراء خلفاً لتيريزا ماى.

وقال زعيم حزب العمل جيريمي كوربين: "محاولة الرئيس ترامب لتحديد من سيكون رئيس وزراء بريطانيا المقبل هي تدخل غير مقبول على الإطلاق في ديمقراطية بلدنا."