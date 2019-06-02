كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: مشاكل إيران بسبب 40 عاما من نظام الحكم الإسلامي لا العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، عن استعداد بلاده للحوار مع إيران حول التوترات الأخيرة بين البلدين دون شرط بعد أن تغير طهران من سلوكها.

وقال بومبيو، من سويسرا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري، إغنازيو كاسيس، "نحن مستعدون للحوار دون شروط مسبقة، ولكن هذا عكس الجهود الخبيثة المستمرة للجمهورية الإيرانية".

وتابع بومبيو، "نحن على استعداد للحوار مع إيران إذا قام النظام الإيراني بتغيير سلوكه".

كما ذكر بومبيو إن مشاكل إيران بسبب 40 عاما من نظام الحكم الإسلامي، وليس بسبب العقوبات الأمريكية.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا، لافتا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على إيران.

Advertisements

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأصدر الجيش الأمريكي، يوم الجمعة 10 مايو، تحذيرا شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، حسب "رويترز".

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران والشعب الإيراني أكبر وأعظم من أن يستطيع أحد أن يهددها.