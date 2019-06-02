كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تحذر من ارتفاع أسعار النفط لفوق 100 دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مساعد عسكري بارز للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد، إن السفن العسكرية الأمريكية في الخليج تقع في نطاق الصواريخ الإيرانية، محذرا من أن أي صدام بين البلدين سيدفع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

ودخلت إيران والولايات المتحدة في مواجهة أشد في الشهر الماضي، بعد عام من انسحاب واشنطن من صفقة بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

وكانت واشنطن قد أعادت فرض العقوبات العام الماضي وصعدتها في مايو، وأمرت جميع الدول بوقف واردات النفط الإيراني، وفي الأسابيع الأخيرة ، ألمحت أيضًا إلى المواجهة العسكرية، قائلة إنها سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط للرد على تهديد إيراني.