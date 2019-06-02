كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاناهان": التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية لا تزال معلقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، اليوم الأحد، أنه لا يرى حتى الآن ضرورة لاستعادة التدريبات العسكرية الواسعة النطاق مع كوريا الجنوبية والتي تم تقليصها خلال العام الماضي كغصن زيتون دبلوماسي لكوريا الشمالية.

وقال "شاناهان"، أثناء توجهه إلى سيول للقاء قادته والمسؤولين الكوريين الجنوبيين: "أنا واثق من أننا لدينا الاستعداد المطلوب منا"، لكنه أضاف، أيضًا، إنه يريد مناقشة القضية مع القائد الأمريكي الأعلى في كوريا الجنوبية، جنرال الجيش، روبرت أبرامز، "للتأكد من أن الخطة التي وضعناها كافية".

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تأتي زيارة "شاناهان" إلى سيول، في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة وشركاؤها في المنطقة كيفية الرد على تجارب الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية الشهر الماضي.

وتشعل الاختبارات جدلاً حول ما إذا كان القضاء على التدريبات قد يضعف قدرة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على الرد إذا تحول الشمال مرة أخرى عن الدبلوماسية وانتقل إلى تصعيد الأعمال العدائية.

وذكر مسؤولون أمريكيون كبار، بما في ذلك "شاناهان"، إن تجربة كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى كانت انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.