كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو" يطالب الحلفاء بإدراك المخاطر الأمنية للتعامل مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال محادثاته مع نظيره السويسري، إجنازيو كاسيس، بأن الحلفاء بحاجة إلى إدراك المخاطر الأمنية للتعامل مع الصين.

وقال المسؤول الكبير، إن الولايات المتحدة ستحاول استكشاف اتفاقية تجارية ثنائية مع الصين وتأمل في الحصول على نتيجة جيدة.

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من جانبه، عبر الوزير السويسري، عن ارتياحه لالتزام الولايات المتحدة والصين باتفاق تجاري محتمل.