كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو" يطالب الحلفاء بإدراك المخاطر الأمنية للتعامل مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال محادثاته مع نظيره السويسري، إجنازيو كاسيس، بأن الحلفاء بحاجة إلى إدراك المخاطر الأمنية للتعامل مع الصين.
وقال المسؤول الكبير، إن الولايات المتحدة ستحاول استكشاف اتفاقية تجارية ثنائية مع الصين وتأمل في الحصول على نتيجة جيدة.
من جانبه، عبر الوزير السويسري، عن ارتياحه لالتزام الولايات المتحدة والصين باتفاق تجاري محتمل.
وأضاف "إجنازيو"، أنه ناقش الدور الذي يمكن أن تلعبه بلاده في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.
يجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حاليًا، مع وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس في برن، سويسرا، حيث يناقش الاثنان مجموعة متنوعة من القضايا بما فيها الصين وإيران.