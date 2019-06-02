كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في موجة حارة.. درجات حرارة في الهند تتخطى 50 درجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت) في شمال الهند، حيث تسببت موجة حارة لا هوادة فيها في تحذيرات من نقص المياه وضربة الشمس.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية، إن مقياس الحرارة وصل إلى 50.6 درجة مئوية (123 فهرنهايت) في مدينة تشورو الصحراوية في راجستان يوم السبت.

وحسب موقع "phys.org"، عانت جميع ولاية راجاستان من حرارة شديدة حيث بلغت عدة مدن درجات حرارة قصوى تفوق 47 درجة مئوية.