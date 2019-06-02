كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 قتيلا في معارك كثيفة جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 18 فرداً من ميليشيات قوات حكومة الوفاق الوطني و14 مقاتلاً من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في معارك كثيفة اندلعت فجر الأحد من أجل السيطرة على جنوب طرابلس، حسبما ذكرت مصادر أمنية.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 32 مصاباً في صفوف الجيش الوطني الليبي، وبعضهم في حالة حرجة، ونقلوا إلى مستشفى في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة.

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وأسفر تفجير مزدوج عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 آخرين أمام مواقع الجيش الوطني الليبي في مدينة درنة الساحلية شرقاً، حسبما ذكرت مصادر أمنية من هذه المدينة.

ومنذ الرابع من نيسان الماضي تشن قوات حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس.

ومنذ حينها أسفرت الاشتباكات عن سقوط نحو 600 قتيل وأكثر من 3 آلاف جريح، كما أجبرت أكثر من 30 ألف شخص على النزوح عن ديارهم، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.