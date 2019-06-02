كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عُمان: اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة إشعال النار في منزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة في سلطنة عمان، ثلاثة أشخاص بسبب قيامهم بإشعال النار في منزل في السلطنة أسفر عن مقتل أم وطفليها.

وصرحت شرطة عمان، اليوم الأحد، على موقع "تويتر"، بأن الأشخاص الثلاثة سيتم محاكمتهم، ولم تحدد الشرطة هوية المعتقلين، ولم تقدم دافعًا لعمليات القتل.

وكما أوردت "فوكس نيوز"، وقع حريق المنزل يوم الخميس بالقرب من بهلاء، أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو والمعروف بحصنه الضخم الذي يضم أجزاء بنيت في عصور ما قبل الإسلام.

تقع بهلاء على بعد 130 كيلومتراً (80 ميلاً) جنوب غرب مسقط، عاصمة عمان، وهي سلطنة على الحافة الشرقية لشبه الجزيرة العربية.