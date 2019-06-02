كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون يطلب من البيت الأبيض التوقف عن تسييس الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب البنتاجون من البيت الأبيض التوقف عن تسييس الجيش، وسط غضب من أمر إدارة ترامب بإخفاء السفينة البحرية للسناتور جون ماكين عن الأنظار خلال زيارة رئاسية.

وقال مسؤول دفاع، إن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، يدرس أيضًا إرسال توجيهات رسمية للوحدات العسكرية لتجنب حدوث مشكلات مماثلة في المستقبل.

وكشف "شاناهان"، الذي كان مسافرًا إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تفاصيل عن رسالة بالبريد الإلكتروني من البحرية تفيد بأن المكتب العسكري للبيت الأبيض يريد أن يظل جون ماكين "بعيدًا عن الأنظار" عندما زار الرئيس دونالد ترامب اليابان قبل أسبوع تقريبًا.

وظهر البريد الإلكتروني للبحرية الداخلية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى عاصفة من الغضب.