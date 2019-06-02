أزيد من 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى وسلطات الإحتلال تعتدي على المعتكفين به -فيديو

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، بمناسبة ما يعرف بذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

في المقابل أظهرت صور وتسجيلا لناشطين مقدسيين قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين والمعتكفين في المسجد الذين حاولوا التصدي للمستوطنين، فيما منعت من هم خارج المسجد من دخول بواباته.

وارتفع عدد المستوطنين المُقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، صباح الأحد، إلى أزيد من 1025 مستوطناً بحماية الشرطة الإسرائيلية، بحسب مصادر إعلامية.

وأكد مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدّبس، في بيان مقتضب، أن الشرطة الإسرائيلية سمحت للمئات من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.

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وأضاف أن شرطة الاحتلال “اعتدت على حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني بالضرب المُبرح على رأسه، ولم تسمح للطواقم الطبية بعلاجه لأكثر من ساعة”.

وأكد أنه تم “توقيف الحارس عصام نجيب من قبل الشرطة، حيث قامت باحتجاز هويته، وسلّمته استدعاء للتحقيق الفوري معه في مركزها “القشلة” غرب مدينة القدس.

ورصدت مراسلة “الأناضول” اعتقال قوات الشرطة الإسرائيلية لأربعة مصلين من جنسيات مختلفة من داخل باحات المسجد بسبب تصدّيهم للمستوطنين المُقتحمين.