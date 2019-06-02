التكناوتي يكشف ما دار بينه وبين الحكم غاساما: ” لم ننسحب وطالبنا فقط بمشاهدة الهدف” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

أكد رضا التكناوتي، حارس مرمى الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن الحكم الغامبي باكاري غاساما، الذي أدار نهائي عصبة الأبطال الإفريقي، بين الفريق الأحمر والترجي التونسي، لم يخبر اللاعبين بأمر العطب في تقنية الفيديو “الفار”، إلا بعد لقطة الهدف المثيرة للجدل.

وشدد التكناوتي، في الندوة الصحفية التي عقدها النادي، أمس السبت، بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الرباط، بأن الاعتداءات التي طالت اللاعبين من قبل الجماهير، سواء المشاركين منهم في اللقاء، أو المتواجدين في المنصة بالإضافة إلى المضايقات التي تعرض لها النادي على أرضية الملعب، جعلت أمر اكمال المباراة مستحيلا.

إليكم التصريح الكامل للتكناوتي:

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