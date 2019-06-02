فيديو: عبد الله أيت الشريف
روى سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، جميع تفاصيل “المهزلة” التي عرفها نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، اول أمس الجمعة، بين الفريق الأحمر والترجي التونسي، بملعب “رادس”، مؤكدا على أن النادي سيسلك كل الطرق والسبل من اجل “استرجاع حقه”.
وقال الناصيري، في الندوة الصحفية التي عقدها، أمس السبت، بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن الفريق الأحمر، ” لم ينسحب من المباراة، وإنما طالب فقط بحقه في مشاهدة لقطة المباراة واستعمال تقنية الفيديو، وهو الأمر الذي لم يستجب له الحكم”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن ” قرار إنهاء المباراة، لم يتخده الحكم، كما هو معمول به في عالم المستديرة، بل إنه جاء من الاتحاد الإفريقي”.
ويحكي الناصيري، في التصريح الآتي، كل تفاصيل المضايقات التي تعرض لها النادي، وكذا محاولة حمدي المدب، رئيس نادي الترجي التونسي، استفزازه بكلمات نابية.
إليكم الرواية الكاملة للناصيري:
كانت هذه تفاصيل خبر الناصيري يكشف المستور: ما جرى في تونس غير طبيعي ورئيس الترجي هاجمني بكلمات نابية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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