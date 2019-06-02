الزرازير: إدانة حسين رحال بخطف وقتل شقيقته رنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدانت المحكمة المركزية بالناصرة، حسين رحال (25 عاما) من قرية الزرازير بجريمة قتل شقيقته رنين (19 عاما)، وستصدر المحكمة حكمها عليه في أواخر الشهر الجاري.
ويُستدل من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة بتاريخ 14.02.2016 أنه "بتاريخ 12.01.2016 وصل المتهم شقيق المرحومة رنين رحال (19 عامًا) إلى منطقة حرشية بالقرب من بلدة المشهد ومعه مادة قابلة للاشتعال ومطرقة، بعد أن قام بإدخال شقيقته المرحومة لسيارته عنوة، وانطلق مبتعدًا بها من هناك حتى وصل إلى غابة 'حنتون' (قرب كفر مندا) وأخرجها من السيارة وضربها، ومن ثم قام بضربها حوالي 11 مرة بواسطة المطرقة التي كانت بحوزته وانهال عليها بشدة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقام بسكب المادة القابلة للاشتعال على جثة شقيقته وأشعل النيران بها وفر هاربا من المكان".
وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن "المتهم قام سابقا بدهس الضحية بسيارة عن قصد والتسبب لها بأضرار جسيمة".
يذكر أنه عثر على جثة الشابة رنين رحال بتاريخ 13.01.2016 قرب كفر مندا، وعليها علامات عنف شديد.
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