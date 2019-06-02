الرامة: اعتقال عريس وعروسه وشقيقه بشبهة إطلاق النار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة عريسا وعروسا (33 و29 عاما) من قرية الرامة في مطار اللد عند عودتهما من "شهر العسل" فجر اليوم، الأحد، وذلك بشبهة إطلاق النار بالهواء من مسدس خلال حفل زفافهما، كما اعتقلت شقيق العريس.
ومن المزمع أن تنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقال العريس وشقيقه على ذمة التحقيق، اليوم.
وجاء الاعتقال بعد أن انتشر مقطع شريط فيديو في شبكة التواصل الاجتماعي ظهر فيه عريس وعروس بفستان الزفاف وهما يطلقان النار بالهواء، ومن المزمع أن تنظر المحكمة.
ووفقا للشرطة فإنه بعد انتشار الفيديو ووصوله للشرطة فُتح تحقيق سريع وتم تشخيص المشتبهين فجر، اليوم، حيث اعتقلتهما الشرطة أثناء عودتهما للبلاد من "شهر العسل" إذ كان أفرادها ينتظرون في المطار، كما اعتقلت الشرطة شقيق العريس بشبهة حيازة السلاح.
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