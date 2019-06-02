وزير الخارجية الأمريكي: الإرهاب الإيراني تسبب في نزوح الملايين

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العين الإخبارية - رويترزالأحد 2019/6/2 03:04 مساء بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السويسري
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، أن إيران ترتكب أعمالا إرهابية أسفرت عن نزوح الملايين، لافتا إلى أن الجهود الأمريكية مستمرة في مواجهة تصرفات النظام الإيراني الخبيثة.
وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري إيجناسيو كاسيس، إن النظام الإيراني استخدم موارده لدعم حزب الله وتمويل الحرب في سوريا، متجاهلا الاحتياجات الأساسية لشعبه.
وكشف عن أن واشنطن لن تجري حوارا مع إيران إلا عندما تتصرف كدولة طبيعية، مشيرا إلى أن بلاده تتعامل مع قضية المحتجزين الأمريكيين في إيران بجدية تامة، "ولن تنخرط في مباحثات إلا حينما يعودون إلينا".
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن ما تشهده إيران من أزمات اقتصادية سببه ليس العقوبات ولكن النظام الذي استمر 40 عاما.
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد قرار إدارة ترامب نشر حاملة طائرات في الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي إرسال نحو 1500 جندي للشرق الأوسط، في محاولة لمواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.
وفي نفس السياق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، مؤخرا، أنه سيتم تقديم أدلة على تورط إيران في هجوم الناقلات قبالة الإمارات إلى مجلس الأمن، الأسبوع المقبل.
وحذر بولتون من أن التهديد الإيراني لم ينته بعد، لكنه شدد على أن الرد السريع ونشر قوات أمريكية ساعد في ردع طهران.
وقال: "إذا هاجمت إيران أو عملاؤها مصالح أمريكية سيكون خطأ فادحاً وإذا أرادت التفاوض فلا بد من وقف هذا السلوك".
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