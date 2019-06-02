إعادة 1.3 مليون نازح إلى مناطقهم بمختلف أقاليم إثيوبيا

أعلنت الحكومة الإثيوبية، الأحد، إعادة 1.3 مليون نازح من مختلف القبائل إلى مناطقهم بالأقاليم، بعد تعرضهم للتشريد من قبل رافضي الإصلاحات التي تنفذها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، منذ أبريل/نيسان العام الماضي.

وقالت وزيرة السلام الإثيوبية، مفريات كامل، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إن وزارتها بذلت جهوداً كبيرة، خلال الفترة القليلة الماضية، وتمكنت من إعادة مئات الآلاف من النازحين إلى مواطنهم الأصلية.

وأضافت أنه من بين 2.3 مليون نازح داخلي، خلال الأشهر السبعة الماضية، أعادت الحكومة 1.3 مليون نازح إلى موطنهم الأصلي وقدمت لهم الدعم الكامل من أجل تمكينهم بالعودة إلى ممارسة نشاطاتهم الزراعية والرعوية ومختلف الأعمال الأخرى التي كانوا يمارسونها قبل نزوحهم.

وذكرت الوزيرة الإثيوبية أن الحكومة غطت نحو 60% من المساعدات التي قدمت للنازحين، فيما تم توفير 40% من قبل المنظمات الإنسانية الأخرى، موضحة أنه رغم حداثة وزارتها فإنها تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز السلام.

وتمكنت السلطات الإثيوبية من توقيف 75% من المتورطين في أعمال العنف، التي أدت إلى هذا النزوح الكبير في البلاد، بحسب الوزيرة مفريات، مؤكدة القبض على الرؤوس الكبيرة التي دبرت وخططت لأعمال العنف الممنهجة.

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وتتهم الحكومة الإثيوبية، مجموعات مناوئة للسلام والإصلاحات (لم تسمها)، بالعمل على إثارة العنف القبلي لتنفيذ أجندتها، من أجل إعاقة التحول الذي تشهده البلاد.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، كان قد نفذ زيارة الخميس الماضي للعائدين من النزوح بمنطقة غرب غوجي جنوبي إثيوبيا، على خلفية اشتباكات عرقية.





وكان قرابة 3 آلاف شخص نزحوا من المنطقة، بسبب الاشتباكات التي نشبت بين قومية غوجي وغيديو.

ووعد آبي أحمد، أثناء زيارته للمنطقة، بحل المشكلات التي تواجههم وتوفير البذور المحسنة للمزارعين في المنطقة للموسم الزراعي الحالي، بالإضافة إلى الوقوف بجانبهم قدر المستطاع.

ودعا آبي أحمد السكان إلى ضرورة الاحترام المتبادل بين قومية غوجي وجيديو، والتوجه إلى العمل الزراعي للموسم الزراعي الحالي.

وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتزويد السكان بمواد بناء، لإعادة بناء منازلهم، وقام أيضاً بغرس شتلات، معبراً عن أمنياته للقوميتين بحياة مستقبلية طيبة.