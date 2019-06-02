الأردن يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف استفزازاته بـ"الأقصى"

عبّر الأردن عن إدانته الشديدة للتصرفات المستفزة التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، باقتحامها المسجد الأقصى المبارك، وإدخال المتطرفين والمستوطنين بالقوة إليه وضربها المصلين.

واعتدى العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية بالضرب على المصلين في المسجد الأقصى، صباح اليوم، خلال اقتحام نحو 1200 مستوطن إسرائيلي، باحات المسجد.

وحذرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، من التبعات الخطرة للممارسات الإسرائيلية الاستفزازية التصعيدية المدانة والمرفوضة، التي ستجر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف.

وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، على ضرورة إلزام إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وتنفيذها، ووقف إجراءاتها الاستفزازية واعتداءاتها على الحرم الشريف واحترام مشاعر المسلمين في هذا المكان المقدس، خصوصا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مصلين، واعتدت على عدد آخر؛ ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم حراس في المسجد، نتيجة الضرب وإلقاء قنابل الصوت وغاز الفلفل بعد محاصرتهم في المسجد القبلي وملاحقتهم.

ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى التحرك وتحمّل مسؤولياته بهذا الشأن، مطالبة بالوقف الفوري لجميع هذه الاستفزازات العبثية والتصرفات غير المسؤولة والمرفوضة والمدانة في المسجد الأقصى المبارك، وحمّلتها كامل المسؤولية عن سلامة المسجد والتداعيات الخطيرة لهذه التصرفات.

Advertisements

وأوضح القضاة أنه تم توجيه مذكرة احتجاج للحكومة الإسرائيلية، عبر القنوات الدبلوماسية، تؤكد رفض الأردن ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحرمة الأماكن المقدسة وتطالبها بوقفها بشكل فوري وتحذر من تبعاتها.

من جهته قال وزير الأوقاف الأردني عبدالناصر أبو البصل، في بيان، إن تصرفات الاحتلال في المسجد الأقصى مرفوضة ومدانة وفق الأعراف والمبادئ والقوانين في العالم كافة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم المصلى القبلي في الأقصى، وأطلقت قنابل غاز الفلفل تجاه المصلين؛ ما أدى إلى إصابة العشرات من المعتكفين بالمسجد.

وأغلقت قوات الاحتلال الخاصة أبواب المصلى القبلي في الأقصى، وفرضت حصارا عسكريا محكما على عشرات المصلين المعتكفين بداخله.





وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة قد دعت إلى اقتحام المسجد اليوم، بمناسبة حلول ذكرى احتلال القدس الشرقية.

ودعت مؤسسات يسارية إسرائيلية وفلسطينيون إلى منع هذه الاقتحامات؛ احتراما لشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر، إلا أن الشرطة الإسرائيلية أصرت على السماح بالاقتحامات.

ونفذت الشرطة الإسرائيلية، أمس السبت، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس الشرقية، طالت عشرات الفلسطينيين في المدينة؛ استعدادا لعمليات الاقتحام.