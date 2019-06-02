وزير بريطاني سابق يدخل سباق زعامة حزب المحافظين

أعلن وزير الجامعات البريطاني السابق سام جيماه، الأحد، انضمامه إلى السباق على زعامة حزب المحافظين ليحل محل رئيسة الوزراء تيريزا ماي.



وقال جيماه إنه المرشح الوحيد الذي يؤيد إجراء استفتاء على أي اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي من بين 13 شخصا أعلنوا ترشحهم للمنصب حتى الآن.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها من منصبها، موضحة أن الاستقالة ستكون سارية المفعول من 7 يونيو/حزيران الجاري.

تأتي الخطوة تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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جاء مشهد الاستقالة دراميا خاصة مع بكاء ماي على نحو وضع نهاية لطروحات البعض التي شبهت ماي بالمرأة الحديدية مارجريت تاتشر التي كانت أول امرأة تشغل المنصب ذاته.

وبعيدا عن درامية المشهد، يمكن القول إن استقالة ماي لم تكن مفاجئة، فرغم قصر مدة رئاستها للوزراء، زخرت تلك المدة بالعديد من الأسباب والمؤشرات التي ربما أكدت أن تلك الخطوة آتية لا محالة.





وأكّد وزير الخارجية السابق وأحد كبار داعمي حملة بريكست، بوريس جونسون أنّه سيترشح لمنصب رئيس الوزراء حين تغادر تيريزا ماي منصبها.

وقال جونسون، أمام تجمع تجاري في مانشستر بشمال غرب إنجلترا: "بالطبع سأترشح للمنصب"، مؤكدا تكهنات معظم المعلقين السياسيين وزملائه.