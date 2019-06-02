القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتدي بالضرب على المصلين الفلسطينيين، خلال اقتحام نحو 1200 مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واعتقال 6 مصلين، بعد محاصرة المسجد.

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كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات عنيفة داخل المسجد الأقصى بعد السماح لمئات المستوطنين اليهود باقتحام باحاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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