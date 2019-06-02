سوريا: الإدارة الكردية تجلي 800 امرأة وطفل من مخيم لعائلات داعش

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أعلن أحد مسؤولي المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها عبد المهباش أن نحو 800 امرأة وطفل سيغادرون مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا، الذي يستضيف على وجه الخصوص عائلات عناصر “داعش”.

وقال المهباش لوكالة فرانس برس “سيتم غداً الاثنين (…) إخراج دفعة من هؤلاء النسوة والأطفال من مخيم الهول. العدد سيكون حوالي 800 نسمة” مشيرا إلى أن من سيتم إخراجهم ليسوا جميعًا من عائلات عناصر تنظيم داعش.