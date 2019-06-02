هيمنة إردوغان على الدوحة تتزايد.. الخطوط القطرية تدشن أولى رحلاتها إلى إزمير التركية

واصل تميم العار الركوع أمام سيده التركي إردوغان، حيث سلمه مفاتيح الدوحة، وباع شرفه ونسى عروبته فبات أحد خدم سلطان الأوهام، فيما احتفل الأتراك بالهيمنة الاقتصادية على قطر الأسيرة، عقب زيادة الرحلات الجوية بين إزمير التركية والدوحة لجلب المزيد من الجنود الأتراك ورجال الأعمال الأتراك، إضافة إلى المنتجات التركية الرديئة التي تغزوا أسواق الإمارة الخليجية.

ودشنت الخطوط الجوية القطرية، الخميس الماضي، أولى رحلاتها المباشرة من العاصمة الدوحة إلى ولاية إزمير التركية، حيث أقيم في مطار "عدنان مندريس" الدولي بإزمير، مراسم لاستقبال 95 راكبا كانوا على متن الرحلة الأولى المباشرة للخطوط الجوية القطرية، القادمة من الدوحة.

وفي كلمة له خلال المراسم، أشار السفير التركي لدى الدوحة، فكرت أوزار، إلى أهمية إطلاق رحلات مباشرة من قطر إلى إزمير، وأكد أن العلاقات بين الدولتين تشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات.

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من جانبه، أشار نائب الرئيس المسؤول عن أوروبا في الخطوط الجوية القطرية، سيلفان بوسك، إلى أن إزمير أصبحت الوجهة السابعة للخطوط القطرية في تركيا، قائلا: "الخطوط الجوية القطرية ستنظم 3 رحلات في الأسبوع أولها كانت اليوم".

تدشين الخط السابع بين الدوحة وإزمير التركية، يؤكد مواصلة نظام الحمدين سياسة الانبطاح أمام حليفه إردوغان، والذي ينقل الشراكة الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع بمختلف المجالات، كما يكرس من الهيمنة التركية على القطاعات الاقتصادية بالدوحة.

ويسمح الخط الجديد بزيادة الصادرات التركية إلى دوحة الإرهاب، حيث يوفر لمزارع الأسماك بتصدير إنتاجها مباشرة إلى قطر، ما يزيد احتلال أنقرة لأسواق الدوحة بدعوى توفير الاحتياجات اللازمة.