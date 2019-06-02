السيسي يصل قاعة مؤتمرات الأزهر لحضور احتفالية ليلة القدر

كتب: نرمين عفيفي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاعة مؤتمرات الأزهر في مدينة نصر، لحضور احتفالية ليلة القدر، بحضور عدد من الوزراء والسياسيين والنواب، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

ومن المقرر أنّ يكرّم السيسي حفظة القرآن الكريم، الفائزين بمسابقة وزارة الأوقاف، كما يمنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير.