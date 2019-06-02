الإدارة الذاتية الكردية في سوريا تقرر إخراج 800 امرأة وطفل من مخيم الهول

أعلن أحد مسؤولي المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها عبد المهباش أن نحو 800 امرأة وطفل سيغادرون مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا، الذي يستضيف على وجه الخصوص عائلات عناصر تنظيم "داعش".
واوضح المهباش لوكالة "فرانس برس" انه "سيتم غداً الاثنين إخراج دفعة من هولاء النسوة والأطفال من مخيم الهول. العدد سيكون حوالي 800 نسمة"، مشيرا إلى أن من سيتم إخراجهم ليسوا جميعًا من عائلات عناصر تنظيم "داعش".
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