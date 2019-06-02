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اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ادي ابي اللمع الى انه "استوقفه خبر تأهيل وتزفيت طريق سقير في المتين مشيخا، فرغم حاجة هذه الطريق وغيرها من طرقات المتن الى تأهيل وتزفيت، غير أنّ تسخير وزارة المهجرين بدعم من وزيرها غسان عطالله كما هو مذكور في إعلان البلدية، يدعو الى الاستغراب الشّديد، من أن تتحوّل وزارة معنيّة حصرًا بتأمين الأموال لعودة أهالي القرى المهجّرة وإعادة إعمارها، الى أخذ مكان وزارة أخرى مسؤولة عن هذا الموضوع عنيت بها وزارة الأشغال".
اضاف ابي لمع في بيانه "من هنا بدأنا نعلم لماذا تمّ تهريب طلب 40 مليار ليرة الى وزارة المهجرين في آخر جلسة للحكومة قبل توقيع الموازنة العتيدة، وقد بان لنا أنّ الوزارة بدأت تقوم بخدمات مناطقيّة حتى ولو كانت خارج صلاحياتها فقط لأسباب إنتخابيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي اللمع: بدأنا نعلم لماذا تمّ تهريب طلب 40 مليار ليرة الى وزارة المهجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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