باسيل تفقد مستشفى بعبدا الحكومي

واصل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يرافقه نائبا المنطقة آلان عون وحكمت ديب والنائب السابق الدكتور ناجي غاريوس زيارته الى مستشفى بعبدا الحكومي. حيث كان في استقبالهم المدير العام للمستشفى فريد الصباغ والعاملين فيها.
وتحدث الصباغ عن تاريخ المستشفى منوها ب "التحسينات التي لحقت بها عبر الهبات والمشاريع"، ولافتا الى "الصعوبات التي تواجهها في هذه الأيام".
بعدها، دون الوزير باسيل كلمة في السجل الذهبي للمستشفى، ثم جال الجميع على أقسام المستشفى. وعقدوا اجتماعا لشرح متطلبات المستشفى كي تستمر بالتقديمات الصحية لأبناء المنطقة.
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