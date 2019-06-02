رد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، على موقف وزير الدفاع الياس بو صعب التي أرفقها بفيديو، بإعادة نشر فيديو لتقرير لقناة "otv" ، عن قيام القاضي هاني حلمي الحجار بإعادة توقيف الشيخ بسام الطراس للتحقيق معه في شعبة المعلومات.
وعلّق أحمد الحريري على فيديو الـ"otv" بالقول :" معالي وزير الدفاع، ليت القضاة الذين تدافع عنهم يملكون جرأة القاضي هاني الحجار تجاهنا وتجاه غيرنا ، "إن هنته هانك، منتهية".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الحريري لـ"بو صعب": ليت القضاة الذين تدافع عنهم يملكون جرأة القاضي الحجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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