أحمد الحريري لـ"بو صعب": ليت القضاة الذين تدافع عنهم يملكون جرأة القاضي الحجار

رد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" ​أحمد الحريري​، على موقف وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ التي أرفقها بفيديو، بإعادة نشر فيديو ل​تقرير​ لقناة "otv" ، عن قيام القاضي هاني حلمي الحجار بإعادة توقيف الشيخ ​بسام الطراس​ للتحقيق معه في ​شعبة المعلومات​.

وعلّق أحمد الحريري على فيديو الـ"otv" بالقول :" معالي وزير الدفاع، ليت القضاة الذين تدافع عنهم يملكون جرأة القاضي ​هاني الحجار​ تجاهنا وتجاه غيرنا ، "إن هنته هانك، منتهية".