قيومجيان: نرفض كلام نصرالله تحويل لبنان الى ساحة مواجهة بالنيابة عن أي دولة خارجية

اشار وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان الى ان موقف رئيس الحكومة سعد الحريري بالقمتين العربية والإسلامية في مكة المكرمة يعبر عن التزام لبنان مواثيق الجامعة العربية والدفاع العربي المشترك ورفضه الاعتداءات الإيرانية. واعتبر ان تدخلات حزب الله وحروبه في سوريا والعراق واليمن تطيح بالنأي بالنفس وليس تمسكنا بالمصالح العربية المشتركة والعمق العربي للبنان.
واعلن قيومجيان في تصريح له، "رفض كلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله تحويل لبنان الى ساحة مواجهة بالنيابة عن أي دولة خارجية، لان أرواح اللبنانيين ومصالحهم ليست صندوق بريد توجّه من خلالها ايران رسائلها الى باقي الدول". اضاف قائلا "أثبتوا أنكم حزب لبناني وليس مصنعا ظرفيا لصواريخ إيرانية ستدمر لبنان وأهله".
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