قيومجيان: نرفض كلام نصرالله تحويل لبنان الى ساحة مواجهة بالنيابة عن أي دولة خارجية

اشار وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​ الى ان موقف رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بالقمتين العربية والإسلامية في ​مكة المكرمة​ يعبر عن التزام لبنان مواثيق ​الجامعة العربية​ والدفاع العربي المشترك ورفضه الاعتداءات الإيرانية. واعتبر ان تدخلات ​حزب الله​ وحروبه في ​سوريا​ و​العراق​ و​اليمن​ تطيح بالنأي بالنفس وليس تمسكنا بالمصالح العربية المشتركة والعمق العربي للبنان.

واعلن قيومجيان في تصريح له، "رفض كلام امين عام حزب الله ​السيد حسن نصرالله​ تحويل لبنان الى ساحة مواجهة بالنيابة عن أي دولة خارجية، لان أرواح اللبنانيين ومصالحهم ليست صندوق بريد توجّه من خلالها ​ايران​ رسائلها الى باقي الدول". اضاف قائلا "أثبتوا أنكم حزب لبناني وليس مصنعا ظرفيا لصواريخ إيرانية ستدمر لبنان وأهله".