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جمارك طرابلس ضبطت 3 طن من الموز الصومالي المهرب

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ضبطت قوة من المكافحة في جمارك اقليم ​طرابلس​، وبعد مطاردة و​اطلاق نار​، فجرا كمية كبيرة من الموز الصومالي المهرب (3طن) وذلك تنفيذا لخطة المديرية العامة في مكافحة التهريب وحماية ​القطاع الزراعي​.

وتنضم هذه الشاحنة الى مجموعة من ​الشاحنات​ التي ضبطت الاسبوع الماضي حيث سيتم تطبيق قانون مكافحة تبييض الاموال التي تصل عقوبته الى سبع سنوات سجن لجميع المشاركين والتجار المستفيدين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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