جمارك طرابلس ضبطت 3 طن من الموز الصومالي المهرب

ضبطت قوة من المكافحة في جمارك اقليم ​طرابلس​، وبعد مطاردة و​اطلاق نار​، فجرا كمية كبيرة من الموز الصومالي المهرب (3طن) وذلك تنفيذا لخطة المديرية العامة في مكافحة التهريب وحماية ​القطاع الزراعي​.

وتنضم هذه الشاحنة الى مجموعة من ​الشاحنات​ التي ضبطت الاسبوع الماضي حيث سيتم تطبيق قانون مكافحة تبييض الاموال التي تصل عقوبته الى سبع سنوات سجن لجميع المشاركين والتجار المستفيدين".