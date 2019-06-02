جمارك طرابلس ضبطت 3 طن من الموز الصومالي المهرب

ضبطت قوة من المكافحة في جمارك اقليم طرابلس، وبعد مطاردة واطلاق نار، فجرا كمية كبيرة من الموز الصومالي المهرب (3طن) وذلك تنفيذا لخطة المديرية العامة في مكافحة التهريب وحماية القطاع الزراعي.
وتنضم هذه الشاحنة الى مجموعة من الشاحنات التي ضبطت الاسبوع الماضي حيث سيتم تطبيق قانون مكافحة تبييض الاموال التي تصل عقوبته الى سبع سنوات سجن لجميع المشاركين والتجار المستفيدين".
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