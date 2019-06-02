باسيل وصل الى بعبدا وعقد اجتماعا مع نواب المنطقة

وصل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى هيئة قضاء بعبدا، وعقد اجتماعا مع نواب المنطقة واعضاء هيئة القضاء، انتقل بعدها الى لجنة المراة في مقر هيئة التيار في بعبدا.
واستهل اللقاء بكلمة اشاد فيها بدور المراة وبضرورة تفعيله اكثر وتمثيلها بصورة اكبر في التيار ثم دار حوار بينه والحاضرات، وقال: "لن اتحدث هنا في السياسة بل سأترك ذلك اثناء زيارتي لبلدة الشياح".
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