بلدة كفررمان تحيي ذكرى مرور أسبوع على وفاة عبد اللطيف الزين

أحيا ​الجنوب​ وبلدة ​كفررمان​ ذكرى مرور اسبوع على وفاة عميد البرلمانيين ال​لبنان​يين والعرب النائب السابق ​عبد اللطيف الزين​ باحتفال رسمي وشعبي أقيم في النادي الحسيني في كفررمان.

واشار ممثل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ النائب ​ياسين جابر​ في كلمة له خلال المناسبة الى أن "فتح شبابيك الذاكرة على حياة عبد اللطيف الزين تطلق عنان شهية الكلام عن عائلته وتحديدا بيت الزين الذي بقي لاكثر من قرن من الزمن عنوانا معروفا لا يقوم عنه سائل حاجة ولا تضيق ديوانيته بالناس الذين لهم فيه ما لاهله والذين اعتادوا ان يقصدوه فما خاب يوما ظنهم به، ولا ضاق يوما هذا البيت بوجه مواطن ولجه، ولم يكن غريبا على عبد اللطيف الزين ان يدخل ال​سياسة​ من ابوابها الواسعة وان يمثل ​النبطية​ والجنوب في برلما اعتاد على ال الزين لدرجة انهم صاروا جزءا اصيلا من معالم ​الحياة​ البرلمانية في لبنان ، واذا كانت العائلة السياسية في لبنان هي قصة وراثة نتفق معها او نختلف فان قصة ال الزين نأت عن مقياس العصبية العائلية و​الوراثة السياسية​ التقليدية لتأخذ منحى التجديد ومواكبة الخط الوطني فكانوا مع الثورة لمصلحة الشعب والخط الوطني، حينما اندلعت الثورة في بيرون ، ومع مسيرة الامام الصدر الذي حمل دولة الرئيس نبيه بري بيارقه ، ضد رموز الاقطاع السياسي فكانت بيت الزين يصافح القوى الحية ​الجديدة​ ويساندها ويستلهم من امسه وتراثه صلابة ثوابت الوطن وقضايا الناس".