الحجار: بيان اجتماعات مكة يجسد تضامن عربيا يريد حماية هويتنا القومية

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "‏مبارك إجتماعات ​مكة المكرمة​، ومبارك بيانها الذي يجسد تضامنآ عربيآ يريد حماية هويتنا القومية، ومواجهة الفتنة وموقظيها. نريد حماية مصلحتنا القومية والوطنية قبل مصلحة ​إيران​ او ​أميركا​. نريد علاقة حسن جوار مع إيران، علاقة لن تصح مع تدخلها بشؤوننا وتعاطيها مع بعض أهلنا كجالية مستتبعة لها".

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