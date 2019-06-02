مياه بيروت وجبل لبنان اعلنت قطع المياه عن ساحل كسروان لإصلاح عطل

اعلنت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ في بيان الى ان "أشغال في ​مدينة جونية​ لا علاقة للمؤسسة بها، ادت إلى تعرض الخط الرئيسي الذي يغذي منطقة ​كسروان​ ب​المياه​، لضرر كبيرة. بناء عليه، ستضطر المؤسسة إلى قطع المياه عن المناطق الممتدة من جونية إلى ​زوق مصبح​ لمدة ثمان وأربعين ساعة كي يتسنى لفرق التأهيل في المؤسسة إصلاح الخط المتضرر وإعادته إلى حالته الطبيعية".

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