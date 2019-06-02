- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
بعد نحو عشر سنوات من الأشغال استقبل مسجد كامبريدج الفريد من نوعه المصلين خلال شهر رمضان. فهذا المسجد هو الأول من نوعه في أوروبا، والذي بني من مواد صديقة للبيئة، ويقول مسؤولون إنهم يستعملون تكنولوجيات دقيقة وألواحا شمسية بهدف الحصول على بصمة كربونية تعادل تقريبا الصفر.
وتتوفر الإضاءة الطبيعية للقاعة الفسيحة للمسجد كامل السنة، من خلال نوافذ أدمجت في تصميم البناء، وأضيفت إليها إضاءة اصطناعية من فئة "ليد" القليلة الاستهلاك.
أما المياه المستعملة فيتم استعادتها بهدف استعمالها في ري الحدائق، كما يتم استهلاك الطاقة بشكل مخفض باستعمال أنظمة التدفئة المزدوجة: الثابتة منها والمعتمدة على التهوئة الطبيعية. وقد بلغت كلفة هذا المبنى أكثر من 26 مليون يورو، وقد جمع أغلب المبلغ بفضل تبرعات من تركيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
شاهد: "إيرباص" لصناعة الطائرات تحتفي بخمسينيتها بعيدا عن الأبهة
فرنساEuronews Arabia
-
شاهد: مصادرة 2000 قطعة ملابس رياضية مزورة قبل نهائي دوري الأبطال
إسبانياEuronews Arabia
-
هل سمعت عن البطاطا البيضاء والوردية والأرجوانية؟ بيرو لديها 3500 نوع من البطاطا
زراعةEuronews Arabia
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
شاهد: أول مسجد في أوروبا بمقاييس تحترم البيئة يفتح أبوابه في مدينة كامبريدج البريطانية
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
ويقول المهندسون المعماريون في المملكة المتحدة (ماركس بارفيلد)، إن المبنى يعبر عن جسر ثقافي للاسلام في بريطانيا في القرن 21، وهندسته مستلهمة من الهندسة المعمارية الإسلامية، وكذلك الإنجليزية، والمشروع يهدف كذلك إلى بعث رسالة قوية تتعلق بحماية البيئة، إلى إحدى أكبر المجتمعات الدينية في العالم.للمزيد على يورونيوز:
اقرأ.. 5 قضايا تثير قلق منظمة المؤتمر الإسلامي
شاهد: حشود من المسلمين يؤدون صلاة آخر جمعة من رمضان في بنغلادش والقدس
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: أول مسجد في أوروبا بمقاييس تحترم البيئة يفتح أبوابه في مدينة كامبريدج البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.