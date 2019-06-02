مجلس الوزراء يوضح حقيقة منع الاعتكاف بالمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، التقرير الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المركز، في تقريره الأسبوعي، اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول منع وزارة الأوقاف الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان، غير صحيح.
وأوضح المركز، حرص وزارة الأوقاف على إقامة الشعائر الدينية والعبادات وعدم منعها أو المساس بها.
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