تأجيل دعوى إلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة المُعلنة بحفل حماقي لـ 23 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، التي أعلنها على خشبة مسرح حفل الفنان محمد حماقي الذي أقامته الجامعة في 16 إبريل الماضي، لجلسة 23 يونيو المقبل للاطلاع والرد.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٤٤٧٢٤ لسنة ٧٣ قضائية، أن هذه الواقعة مثلت سابقة تاريخية أساءت لجامعة القاهرة وللدولة المصرية، أقدم خلالها رئيس الجامعة على عرض مشهد مثير للسخرية -بحسب الدعوى- وأصدر عدة قرارات أمام مئات الآلاف من الطلاب باعتبارها مفاجآت.

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وأشارت الدعوى إلى أن تلك القرارات تضمنت إعفاء كل طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال شهر رمضان، ومنح 5% لكل طالب في البكالوريوس والليسانس لم تسعفه درجات الرأفة في التخرج قائلاً "إحنا هنخرجك وخلي الـ5% على جامعة القاهرة".

كما تضمنت القرارات إعفاء كل طالب لن يسدد المصاريف الجامعية حتى يومها من سدادها، بالإضافة إلى منح طلاب الجامعة إجازة من 25 إبريل وحتى 29 قائلاً "ماينفعش نيجي بينهم".

وأكدت الدعوى أن القرارات سالفة البيان التي أصدرها الخشت تمثل إهدار لكل القيم والأعراف الجامعية وتخالف توجهات الدولة بالارتقاء بمستوى التعليم والطلاب، بل وأصدرها بالمخالفة للقانون، لأنه غير مُختص بإصدارها، وتفتقد لأبسط قواعد العدالة والمساواة وتخِل بمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب كل الجامعات المصرية الأخرى، ومشوبة بعيب عدم المشروعية وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتمثل إهداراً صارخاً للمال العام.