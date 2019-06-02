الدفاع في دعوى إلغاء نظام "التابلت" يطالب باستدعاء رئيس لجنة التعليم بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، أولى جلسات الطعن رقم 41624/73 قضائية المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام بصفته ولي أمر نجلته "سما" الطالبة بالصف الأول الثانوي؛ لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية.

وطالب الطعن المقام ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، بالعودة إلى النظام القديم وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الاساسي.

وطلب الدفاع خلال الجلسة باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.

كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم قد تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فيما يتعلق بتعديل نظام الثانويه العامة التراكمية.