"الإسكندرية" تعلن تفاصيل مشاركة نائب المحافظ في معرض صناعة البيانات الكبيرة بالصين

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم، عن تفاصيل مشاركة أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، في فعاليات المعرض الدولي لصناعة البيانات الكبيرة "Big Data Expo"، والذي انعقد في مدينة جويانج بمقاطعة جوييج، في الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ مايو الماضي.

وأشار بيان صادر عن المحافظة اليوم، إلى أن مشاركة "جمال"، جاءت في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بين مقاطعة جوييجو الصينية ومدينة الإسكندرية، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما، في الأول من إبريل الماضي.

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وعلى هامش الفعاليات؛ التقى أحمد جمال نائب المحافظ، بـ"لو يونججينج"، نائب عمدة مقاطعة جوييجو، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين ورغبتهم في التعاون في المجالات الزراعية والثقافية والسياحية والتكنولوجية ما يساهم في تعميق العلاقات بين الشعبين.

كما استعرض اللقاء آفاق التعاون في إقامة أول منطقة أعمال تكنولوجية "Business Park" في محافظة الإسكندرية، والتأكيد من قبل الطرفان على متابعة سبل التنفيذ للتعاون بينهما.

حضر اللقاء، كل من سكرتير عام المقاطعة، ونائب مدير عام مكتب الشئون الخارجية، وعضو قيم التعليم بالمقاطعة، ونائب مدير عام قسم الثقافة والسياحة.