تأجيل مرافعات الدفاع عن متهمي "أنصار بيت المقدس" لجلسة الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، لجلسة غدا الاثنين الموافق 3 يونيو للقرار السابق؛ بسبب تعذر احضار المتهمين من محبسهم.

وكانت قد قررت المحكمة بجلسة الأمس إلقاء القبض على المتهمين الهاربين، بينهم القيادي الإرهابي هشام عشماوي وإحضارهم الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.