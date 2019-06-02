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الملك سلمان في القمة الاسلامية ..نرفض قطعيا المساس بالوضع التاريخي للقدس

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اكد الملك سلمان خلال كلمة له  في القمة الإسلامية على الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف

و اضاف ان  التطرف والإرهاب من أخطر الآفات التي تواجه الأمة الإسلامية والعالم ويجب تظافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.

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