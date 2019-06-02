الملك سلمان في القمة الاسلامية ..نرفض قطعيا المساس بالوضع التاريخي للقدس

اكد الملك سلمان خلال كلمة له في القمة الإسلامية على الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف

و اضاف ان التطرف والإرهاب من أخطر الآفات التي تواجه الأمة الإسلامية والعالم ويجب تظافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.