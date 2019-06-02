إيران تهدد السفن الأمريكية بالصواريخ.. وتلوح بورقة النفط

في تصريحات جديدة، هددت طهران، اليوم الأحد، بأن السفن الأمريكية في الخليج العربي في مرمى صواريخها، محذرة عبر أحد مسئوليها العسكريين الكبار من أن أي صدام بين الطرفين سيرفع سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار.

وقال المستشار العسكري لمرشد النظام الإيراني، رحيم صفوي، إن "أول رصاصة ستطلق في الخليج العربي ستؤدي حتما إلى رفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد"، وفق ما نقلت "رويترز" عن وكالة أنباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري.

وأضاف أن هذا الأمر "فوق طاقة أمريكا وأوروبا وحلفائهم كاليابان وكوريا الجنوبية"، علما أن السعر الحالي لبرميل النفط يقف عند نحو 67 دولارا.

ودأب المسئولون الإيرانيون على إطلاق تصريحات قالوا فيها: إن "السفن الأمريكية في مرمى صواريخنا" منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن هذه التهديدات لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

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وتصاعد منسوب التوتر بين إيران والولايات المتحدة مطلع مايو الماضي، مع نشر واشنطن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ومجموعة القاذفات الاستراتيجية "بي 52" في المنطقة، وذلك بعد

معلومات عن تهديدات إيرانية وشيكة.

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر 1500 جندي في منطقة الشرق الأوسط تحسبا للتهديدات الإيرانية، فضلا عن نشر أسلحة مساندة ذات صبغة دفاعية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت أن التحرك العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، جاء بعد معلومات أظهرت نصب إيران لصواريخ بالستية قصيرة المدى فوق قوارب خشبية في مياه الخليج، بغية استهداف قوات أمريكية وسفن تجارية في المنطقة.

وهدد ترامب إيران بالدمار الكامل في حال اختارت قتال الولايات المتحدة، مبديا في الوقت ذاته انفتاحه على المفاوضات مع طهران، لإبرام اتفاق جديد بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي السابق الذي وصفه بـ"الكارثي".