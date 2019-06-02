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إصابة 18 شخصًا في تفجير سيارتين ملغومتين بدرنة الليبية

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أصيب 18 شخصا في مدينة درنة الليبية اليوم الأحد، إثر انفجار سيارتين، وقال مصدر أمني إن السيارتين كانتا مفخختين، وتم وضعهما أمام إحدى الوحدات التابعة للجيش الوطني الليبي،

واستهداف جزيرة عزوز بدرنة.

 

وأكد المصدر استقبال مستشفى المدينة للمصابين، حسب صحيفة الرياض .

 

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وقال السكان في المنطقة لفرانس 24، إن التفجير الأول كان

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يعتقد أنه ألعاب نارية، إلا أن وجود الناس حول الوحدة العسكرية أدى للتأكد من تفجير سيارة مفخخة.

 

يُذكر أن مدينة درنة سيطر عليها الجيش الليبي في يونيو 2018، بعد أن كانت معقلا للإرهابيين، وتبعد عن بنغازي 292 كم.

 

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